Россиян предупредили о новогодних штрафах

Адвокат Майя Шевцова объяснила, какие правила следует соблюдать жителям нашей страны в новогодние праздники, чтобы не «схлопотать» штрафы.

Юрист обратила внимание, что в каждом регионе РФ в настоящее время действует собственный вариант закона о тишине, который распространяется и на праздничные дни.

Так, по словам Шевцовой, даже под Новый год могут наказать из-за шумного застолья. К примеру, соседи, которым надоела и мешает шумная компания, вызовут сотрудников полиции, которые выпишут нарушителям тишины штраф до 2 тысяч рублей.