Россиян предупредили о новогодних штрафах

Адвокат Майя Шевцова объяснила, какие правила следует соблюдать жителям нашей страны в новогодние праздники, чтобы не «схлопотать» штрафы.
Юрист обратила внимание, что в каждом регионе РФ в настоящее время действует собственный вариант закона о тишине, который распространяется и на праздничные дни.
Так, по словам Шевцовой, даже под Новый год могут наказать из-за шумного застолья. К примеру, соседи, которым надоела и мешает шумная компания, вызовут сотрудников полиции, которые выпишут нарушителям тишины штраф до 2 тысяч рублей.
Кроме того, адвокат напомнила о том, что необходимо помнить о технике безопасности при использовании пиротехники. Так, согласно законодательству, салюты или петарды разрешается использовать в местах, где в радиусе минимум 100 метров нет автомобилей, а также нет сильного ветра.