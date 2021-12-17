Сбер улучшил условия по ипотеке для ИП, нотариусов и адвокатов

Сбер сократил количество документов при оформлении ипотеки для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов и снизил для них ставку.
Теперь индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты могут подтвердить свое трудоустройство и доход выпиской из Пенсионного Фонда России (ПФР). Ранее они предоставляли полный пакет документов, включая налоговые декларации о доходе и пакет документов по трудоустройству.
Также для таких заёмщиков на 0,2% снижена ставка при покупке готового жилья (не распространяется на госпрограммы и отдельные программы кредитования с субъектами РФ). Максимальная сумма ипотеки — 15 млн рублей.
Николай Васёв Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СбербанкаПри входе в личный кабинет Домклик через подтверждённую запись на Госуслугах клиенту не нужно будет что-то дополнительно делать, банк сам запросит и получит выписку из ПФР. Кроме того, большая часть данных в анкете заемщика будет заполнена автоматически — это значительно сэкономит время на подачу заявки и упростит весь процесс оформления ипотеки.