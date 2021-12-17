Сбер улучшил условия по ипотеке для ИП, нотариусов и адвокатов

Сбер сократил количество документов при оформлении ипотеки для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов и снизил для них ставку.

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Теперь индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты могут подтвердить свое трудоустройство и доход выпиской из Пенсионного Фонда России (ПФР). Ранее они предоставляли полный пакет документов, включая налоговые декларации о доходе и пакет документов по трудоустройству.

Также для таких заёмщиков на 0,2% снижена ставка при покупке готового жилья (не распространяется на госпрограммы и отдельные программы кредитования с субъектами РФ). Максимальная сумма ипотеки — 15 млн рублей.