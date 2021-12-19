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35 минут назад

В России рассказали, каких ставок по вкладам ждать в 2022 году

В декабре Центробанк в седьмой раз подряд поднял ключевую ставку. Она достигла уже 8,5% годовых — максимума с конца октября 2017 года. После такого решения ставки по рублёвым вкладам в российских банках могут вырасти, но представители финансовых организаций уже предупредили — вряд ли максимальная базовая ставка поднимется выше 10%.

Что будет с банковскими вкладами после повышения ключевой ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители ВТБ ожидают, что ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам поднимутся в ближайшие 2–3 недели.

«Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более», — сообщили в пресс-службе организации.

Представители МТС банка и Совкомбанка предположили, что рост ставок растянется на ближайшие 1–2 месяца. В Совкомбанке пообещали увеличение доходности на уровне от 8,2% до 8,5%. «Русский стандарт» может повысить ставку до 8%, «Хоум Кредит» — до 9%, «Дом.РФ» — на 0,3–0,5 процентного пункта, «Почта банк» — на 0,25–0,5 процентного пункта.

Двузначной ставки по кредитам можно добиться, если найти удачную акцию от банка.

«В 2022 году средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5–8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%», — сообщили в ВТБ.

Набиуллина дала совет россиянам по покупке товаров

Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку 17 декабря. При этом ранее Эльвира Набиуллина предупреждала, что возврат к нейтральной ставке в 5–6% годовых произойдёт не раньше середины 2023 года.

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