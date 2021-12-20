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52 минуты назад

Юрист назвал возраст выхода на пенсию в 2022 году

В 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России увеличится возраст выхода на пенсию: мужчины смогут выходить на пенсию в 61,5 год, а женщины в 56,5 лет. При этом если женщина имеет 37 и более лет трудового стажа, то она сможет выйти на пенсию в 55 лет.

Возраст выхода на пенсию увеличится в 2022 году
Фото: URA.RUURA.RU

«В первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и родившиеся во второй половине 1965 года. Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5 летнего возраста. Для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии — с 12 до 13», — сообщил доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с «Российской газетой».

Юрист отметил, что мужчины, которые имеют более 42 лет трудового стажа, смогут выходить на пенсию на два года раньше — в 60 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, если у них есть 37 лет трудового стажа.

Ранее доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в России есть 18 категорий людей, имеющих право на досрочный выход на пенсию. В 2022 году в России также изменяться правила получения пенсий, пишет «Национальная служба новостей». В частности, изменения коснутся тех россиян, у которых трудовой стаж мал для назначения пенсии по старости.
Личный счет,Иван Соловьев,Торгово-промышленная палата,"Российская газета",
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