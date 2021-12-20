Как открыть вклад через Сбербанк Онлайн за считанные минуты: подробная инструкция

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» позволяет клиентам банка быстро оформить вклад или накопительный счет. С помощью телефона можно быстро рассчитать условия договора, выбрать тип вклада и зачислить деньги на счет депозита.Пошаговая инструкцияНа главном экране мобильного приложения следует выбрать раздел «Вклады и счета» и кликнуть по значку «+». Выйдет запрос о желаемом типе вклада, следует выбрать первый пункт «Вклад в рублях или валюте». Откроется экран «Вклады и счета» с перечнем лучших предложений банка и калькулятором по параметрам вклада. Здесь можно подобрать вариант депозита по заданным клиентом условиям. А также доступна кнопка для открытия накопительного счета. Он отличается от обычного вклада меньшей доходностью, но большими возможностями: нет ограничений по минимальной сумме взноса;есть возможность пополнения;доступно снятие средств в любой момент, ставка при этом остается неизменной. Пролистав экран ниже, можно ознакомиться с полным списком вкладов банка, отсортированных по типу валюты. Кликнув по заинтересовавшему варианту вклада, клиент может приступить к его оформлению. После того, как клиент укажет сумму вклада и срок действия, автоматически рассчитается процентная ставка годовых. Затем следует нажать на кнопку «Продолжить». Откроется форма, в которой следует указать счет для списания денег (предварительно пополнив его). А также следует отметить страну, налоговым резидентом которой является вкладчик – по умолчанию указана Россия. Затем нажать кнопку «Продолжить» и перейти к условиям договора по вкладу. Если клиента устраивают условия, следует поставить отметку в графе о согласии и подписать договор о вкладе, нажав кнопку «Подтвердить». Теперь вклад открыт, и кликнув по вкладке «Подробности операции», можно ознакомиться с реквизитами счета вклада и прочими сведениями. По умолчанию действует автоматическое продление договора, пока клиент не закроет вклад самостоятельно, а условия пролонгации могут отличаться от первоначальных. Вернувшись на главный экран, можно найти оформленный вклад в перечне продуктов клиента. Нажав на него, можно посмотреть основные сведения и доступные опции управления. Здесь же можно закрыть вклад досрочно, кликнув по соответствующему пункту меню. Для этого понадобится указать счет зачисления и нажать на согласие о проведении операции, а затем кнопку «Продолжить». Следует помнить, что при досрочном закрытии обычно действует невыгодная ставка по вкладу.