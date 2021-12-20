На "Госуслугах" с 2022 года станут доступны еще более 100 региональных сервисов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса станут доступны на едином портале госуслуг с 2022 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.

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"Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса", - отметил он. Постановление об этом уже подписано, добавил глава кабмина.

Премьер напомнил, что раньше такие сервисы были доступны лишь на онлайн-площадках самих регионов и сайтах профильных ведомств или вовсе не предоставлялись в электронной форме. Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговой декларации и ряде других услуг.

"В том числе - регистрация прав на недвижимость. Это удобно: тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать [для оформления документов] в другой иногда город", - пояснил Мишустин.

Регионы смогут разместить на едином портале и дополнительные услуги, продолжил он. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья. "Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате", - рассказал председатель правительства.