На "Госуслугах" с 2022 года станут доступны еще более 100 региональных сервисов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Еще более 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса станут доступны на едином портале госуслуг с 2022 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.
"Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса", - отметил он. Постановление об этом уже подписано, добавил глава кабмина.
Премьер напомнил, что раньше такие сервисы были доступны лишь на онлайн-площадках самих регионов и сайтах профильных ведомств или вовсе не предоставлялись в электронной форме. Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговой декларации и ряде других услуг.
"В том числе - регистрация прав на недвижимость. Это удобно: тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать [для оформления документов] в другой иногда город", - пояснил Мишустин.
Регионы смогут разместить на едином портале и дополнительные услуги, продолжил он. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья. "Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате", - рассказал председатель правительства.
Он пояснил, что это одна из задач, которые нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом России Владимиром Путиным. "Жителям различных регионов нашей страны больше не нужно будет тратить время и силы на хождения по инстанциям. И конечно, так - в период пандемии - меньше рисков для здоровья", - подытожил премьер.