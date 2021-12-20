Российский бизнес пожаловался на кадровый голод из-за роста рынка труда

Большинство отечественных компаний испытали серьёзный дефицит кадров в 2021 году, сообщила «Лента.ру» на ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. О кадровом голоде рассказали представители 76% опрошенных компаний. В исследовании Hays приняли участие 4896 человек из России и СНГ: 2595 менеджеров, которые нанимают персонал, и 2301 сотрудник. Причиной кадрового голода стал постпандемийный рост рынка труда. Когда острая фаза коронакризиса осталась позади, компании ощутили дефицит квалифицированных кадров и начали активный наём сотрудников. Все это привело к текучке кадров, смене приоритетов у сотрудников и проблемам с удержанием персонала у работодателей. 20% опрошенных компаний стали тратить больше денег на наём персонала, а 54% стали использовать контрпредложения, чтобы сотрудники не увольнялись. «В среднесрочной перспективе компаниям придётся искать новые пути взаимодействия с кандидатами и текущими сотрудниками, понимать, чем и как их мотивировать, выстраивать более гибкие отношения и учиться взаимодействовать с сотрудниками и кандидатами в условиях большей свободы», — сообщила Ольга Шамбер, операционный директор международной рекрутинговой компании Hays. Как показало исследование, самый большой дефицит наблюдается в сельском хозяйстве. О нём сообщили 78% опрошенных. Острую нехватку персонала ощущают предприятия добывающей промышленности и металлургии — 50%. Проблемы с кадрами есть и в IT-сфере (49%), а также в химической промышленности. Текучесть кадров ощутила почти половина компаний, но некоторые отметили и её снижение (7%). Бизнес боролся с дефицитом персонала разными способами. 46% работодателей замещали открытые позиции своими же сотрудниками. 41% нанимал стажёров и обучал их внутри компании. Такой подход стал более распространённым, чем в 2020 году. Ранее его использовали всего 16% компаний. Работодатели стали приглашать профессионалов из других регионов в 7 раз чаще, а также в 3 раза увеличили наём представителей других отраслей. Иностранцев, напротив, привлекали не так активно. Количество компаний, привлекающих зарубежных работников, увеличилось только с 3% до 5%. Работодатели привлекают новых кандидатов конкурентными зарплатами (67%), расширенными медицинскими страховками и компенсацией расходов на медицину (52%), покрытием трат на сотовую связь (39%), гаджетами (33%) и другими способами. Среди нематериальных способов привлечения специалистов чаще всего называли перспективу карьерного роста (58%), стабильность компании на рынке (55%), интересные проекты (50%), возможность удалённой работы (43%) и удобное местонахождение (43%). Вместе с тем 56% сотрудников собираются менять работу и только 9% планируют оставаться на текущей позиции. Они считают, что сейчас неподходящее время для перемен. 39% устраивает текущий работодатель. Сотрудники рассказали, что больше всего их мотивирует интересные проекты (69%), перспективы карьерного роста (67%), личность руководителя компании (63%), дружелюбная корпоративная культура (56%). Ранее «Секрет» писал о том, что американский Forbes выбрал 750 лучших работодателей планеты. В первую десятку попали крупнейшие технологические гиганты мира, в том числе IBM, Microsoft, Apple. Лидером стала южнокорейская Samsung Group. Единственным представителем России в списке оказался «Сбер». Фото: Pixabay, Pixabay License