На портале госуслуг после Нового года будет легче оформить дачный участок и посмотреть биографию учителей

Более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, появится на портале госуслуг. В том числе будет возможно зарегистрировать права на недвижимость, оформить пособия на детей, провести техосмотр автомобиля и посмотреть информацию об аттестации учителей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса», — сообщил Мишустин, добавив, что соответствующее постановление уже подписано.

Ранее такие сервисы были доступны на онлайн-площадках регионов, профильных сервисов или услуги вовсе не предоставлялись в онлайн-формате, напомнил премьер-министр. Речь идет о проведении техосмотра автомобиля, оформлении некоторых пособий на детей, а также приеме налоговой декларации.

«В том числе — регистрация прав на недвижимость. Это удобно: тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать [для оформления документов] в другой иногда город», — отметил Мишустин.

Среди дополнительных услуг, которые регионы смогут разместить на едином портале, — оформление заявок на социальное обслуживание, предоставление бесплатного жилья и информация об аттестации школьных учителей.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате», — подчеркнул глава кабмина.

﻿По словам председателя правительства, это одна из задач, которые нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом России Владимиром Путиным.

«Жителям различных регионов нашей страны больше не нужно будет тратить время и силы на хождения по инстанциям. И конечно, так — в период пандемии — меньше рисков для здоровья», — заключил Мишустин.

Заметка дополняется