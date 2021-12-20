Стратегии ИСЖ «Инвестиции в жизнь» заработали клиентам Сбера доходность до 11% годовых

В августе-ноябре 2021 года 5,5 тыс. клиентов СберСтрахования жизни получили купонный доход по программе инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «СберКупон. Инвестиции в жизнь». Показатели доходности варьировались в зависимости от выбранной стратегии, срока и даты инвестирования от 7,75% до 11% годовых.

Самой популярной в 2021 году стала стратегия «Глобальные тренды» по программе «СберКупон. Инвестиции в жизнь»: полисы по ней оформили порядка 21 тыс. человек (77% от общего числа договоров), которые вложили более 18 млрд рублей. В состав корзины входят акции мировых лидеров из различных секторов экономики: фармацевтики, телекоммуникаций, нефтегазовой отрасли, производства игровых консолей и предметов роскоши.

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4,5 тыс. держателей полисов «СберКупон. Инвестиции в жизнь», которые выбрали стратегию «Глобальные тренды», с начала года получили инвестиционный доход в размере 77 млн рублей. В августе компания выплатила порядка 38 млн рублей по 2 тыс. договорам по данной корзине (с датой инвестирования 06.05.2021), годовая доходность составила 7,75% по 5-летним договорам и 8% по 7-летним. В ноябре сумма купонных выплат по «Глобальным трендам» для 2,3 тыс. клиентов (с датами инвестирования 10.08.2021 и 25.08.2021) достигла 39 млн рублей, показатели годовой доходности находились на уровне 8,1% и 9.6% для 5-летниих и 7-летних договоров соответственно.

Каждый пятый (20%) в 2021 году выбрал корзину «Оптимальный выбор» и получил свой первый доход всего через несколько месяцев. Общая сумма вложений по этой стратегии превысила 5 млрд рублей. Корзина стартовала в июле и включает акции крупнейших компаний из страховой и нефтегазовой отраслей, автопрома, телекоммуникаций и биофармацевтики.

По этой стратегии компания выплатила свыше 14 млн рублей купонного дохода 1 тыс. клиентов. Годовая доходность в зависимости от даты инвестирования варьировалась от 8,5% до 11% годовых.

В декабре 2021 года СберСтрахование жизни перечислит 2,2 тыс. клиентов купонный доход по двум стратегиям ИСЖ «СберКупон. Инвестиции в жизнь» (с датой инвестирования 09.09.2021) на сумму 45 млн рублей. Из них по стратегии «Глобальные тренды» купонные выплаты получат 2 тыс. человек на сумму 42 млн рублей, по стратегии «Оптимальный выбор» — 200 человек на сумму 3 млн рублей. Инвестиционный доход составит от 8,5 до 11% годовых в зависимости от выбранных сроков и корзин (без учёта валютной переоценки).

В 2021 году СберСтрахование жизни перезапустила продуктовую линейку ИСЖ. Для нас было важно повысить вероятность получения дохода клиентом. К этой цели мы пришли благодаря снижению барьера до 90% на весь период действия договора для основного продаваемого продукта. Дополнительно мы изменили частоту получения дохода: к годовым и полугодовым наблюдениям добавили ежеквартальные. Наши сборы показывают, что эти нововведения не остались незамеченными. Держателями полисов ИСЖ "СберКупон. Инвестиции в жизнь" с начала года стали более 26 тыс. человек, а общая сумма вложений превысила 23 млрд рублей. Чтобы поддержать этот интерес, мы до 31 декабря предлагаем повышенную ставку купона при оформлении СберКупона в СберБанк Онлайн

Генеральный директор СберСтрахования жизни