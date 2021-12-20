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52 минуты назад

Сбер расширил привилегии зарплатных клиентов

СберБанк расширяет возможности своих зарплатных клиентов. Теперь всем держателям карт, которые получают зарплату на карты Сбер, стало доступно ещё больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнёров.

Клиенты смогут подключить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, если ранее не были подписаны на сервис.

Также у зарплатных клиентов появилась возможность получить 10 000 рублей кешбэка на карту после покупки автомобиля через СберАвто. Программа «Сбереги финансы» предоставляет скидку в 20% на страховые продукты. Программа предусматривает защиту от самых распространенных рисков несанкционированного списания денег, а в расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит.

Специальное предложение предоставляет и SberDevices — 10% скидки на SberBox, SberBoxTop и Sber Portal.

Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».

Мы заботимся о своих зарплатных клиентах и стараемся создать для них наилучший пользовательский опыт. Ранее привилегии распространялись в основном на финансовые продукты банка, теперь к этому списку добавились и продукты экосистемы. Мы на этом не остановимся и продолжим расширять линейку выгодных предложений для наших клиентов

Екатерина Гарцева

Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка

Личный счет,Сбербанк России,
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