Сбер расширил привилегии зарплатных клиентов

СберБанк расширяет возможности своих зарплатных клиентов. Теперь всем держателям карт, которые получают зарплату на карты Сбер, стало доступно ещё больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнёров.

Клиенты смогут подключить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, если ранее не были подписаны на сервис.

Также у зарплатных клиентов появилась возможность получить 10 000 рублей кешбэка на карту после покупки автомобиля через СберАвто. Программа «Сбереги финансы» предоставляет скидку в 20% на страховые продукты. Программа предусматривает защиту от самых распространенных рисков несанкционированного списания денег, а в расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит.

Специальное предложение предоставляет и SberDevices — 10% скидки на SberBox, SberBoxTop и Sber Portal.

Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».

Мы заботимся о своих зарплатных клиентах и стараемся создать для них наилучший пользовательский опыт. Ранее привилегии распространялись в основном на финансовые продукты банка, теперь к этому списку добавились и продукты экосистемы. Мы на этом не остановимся и продолжим расширять линейку выгодных предложений для наших клиентов

Екатерина Гарцева