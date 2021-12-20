Малоимущим пообещали высокие проценты на остаток по карте «Мир»

Зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе выступления в Госдуме заявил, что регулятор предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте «Мир» чуть ниже ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости. Также снятие наличных и осуществление переводов до 15 тысяч рублей в месяц могут сделать бесплатными.

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В настоящее время ставка по текущим счетам чаще всего не превышает два-три процента и зачастую при привязке к зарплатной карте она может составлять всего лишь 0,01 процента, а порой и вовсе ноль.

«Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте «Мир». В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц», — цитирует агентство Чистюхина.

Также предполагается защита суммы остатка от списания.

Ране стало известно, что Банк России предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Речь идет о спецвкладах для россиян с невысокими доходами, ставки по которым будут привязаны либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.