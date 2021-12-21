Каждому по 10 тысяч: в ГД внесли проект о доходе для семей с детьми

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты для членов семей с детьми до восемнадцати лет в размере десяти тысяч рублей. Об этом пишут РИА Новости.
Как указано в документе, ежемесячные выплаты предлагается ввести для каждого члена семьи, в которой есть несовершенные дети. При этом получатели должны постоянно проживать на территории России и иметь в наличии российский паспорт.
В пояснительной записке к новому законопроекту указано, что ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого и последующих детей также подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен. Индексация должна проходить не позднее 1 февраля очередного календарного года.
Граждане с одним и более ребенком получат право на получение денежной выплаты на момент вступления закона в силу — с 1 января 2022 года.
Как заявили авторы инициативы, эти меры могут коснуться около 60 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что в 2022 году повысят пенсии военным, госслужащим и силовикам. Им также увеличат социальную часть выплат. Также будут назначены льготы для людей, которые переехали из села в город. А работающим пенсионерам с 1 августа насчитают выплаты с учетом накопленных за год пенсионных баллов.