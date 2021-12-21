Россиянам дали совет по хранению валюты

Аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев в беседе с радио Sputnik заявил, что конвертировать средства в иностранную валюту целесообразно, если человек планирует копить их в течение как минимум пяти лет, а затем потратить, например, на приобретение недвижимости или автомобиля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обмен не будет выгодным при разнице между курсами продажи и покупки валюты, если планируется обратный перевод денег в рубли раньше этого срока, подчеркнул он.

Видео дня

«При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля. Если же речь идет о накоплении средств на «глобальные» покупки, которые будут осуществляться приблизительно через пять лет и более, тогда стоит конвертировать накопления в иностранную валюту», – пояснил Сысоев.

Аналитик рекомендует хранить в валюте лишь действительно большой объем средств. Однако в процессе накопления следует ежемесячно откладывать небольшие суммы, заявил он.

Если есть цель оплатить обучение ребенка, который будет поступать в вуз через семь-десять лет, следует откладывать по 50-100 евро в месяц, покупая их сразу же в момент появления денег в бюджете, то есть ежемесячно, указал Сысоев.

Подготовка к поездке за рубеж – исключение из правила. Эта ситуация является единственной, когда в валюте удобно недолгое время хранить небольшое количество денег.

Аналитик также рекомендует любые накопления, как в рублях, так и в иностранной валюте, хранить в банке.