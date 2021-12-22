Части россиян повысят зарплаты в 2022 году на 11%

Треть российских компаний намерены повысить заработные платы в 2022 году на 11%, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на социально-экономическую аналитику Центра стратегических разработок.

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В следующем году 22% компаний планируют увеличить численность кадров в пределах 10% и еще 33% намерены поднять заработную плату в пределах 11%». Как отметили в ЦСР, в 2021 году зарплаты в среднем выросли на 8%, сообщает ТАСС.

В выборке Центра — 10 тысяч компаний, работающих в различных секторах экономики из разных регионов. Две трети из них — предприятия малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось ранее, компания НОВАТЭК стала лидером среди российских организаций по уровню среднемесячной зарплаты: в среднем сотрудники получали 261,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рэнкинг входящего в холдинг агентства «Национальные кредитные рейтинги».

В тройку по уровню средних зарплат за месяц вошли компании «Совкомфлот» (254,4 тысячи рублей) и «Волга-Днепр» (237,7 тысячи). Как выяснили эксперты, больше всех в 2020 году получали сотрудники предприятий, специализирующихся на добыче нефти и газа, транспорте, нефтехимии, золоте, информационных технологиях.