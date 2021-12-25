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55 минут назад

В ПФР рассказали, кто из россиян может остаться без пенсии в 2022 году

Представители ПФР рассказали, что часть жителей России может остаться без назначения страховых выплат. Чтобы уйти на заслуженный отдых, на сегодняшний день необходимо достичь пенсионного возраста и иметь 12 лет трудового стажа и 21 пенсионный балл – пишут «Налоги и бухгалтерия».

Кто из россиян останется без пенсии в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если пенсионер не накопил нужное количество баллов, то он рисует остаться без страховых выплат. Такая ситуация может возникнуть у граждан, которые осуществляли трудовую деятельность в 1990-2000 годах. В это время работодатели старались уйти от налогов и не хотели оформлять сотрудников официально.

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Для получения выплат россиянину, которому не хватает пенсионных баллов, нужно будет или докупать недостающее число баллов или продолжать работать.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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