"Идет большая мировая перестройка": россиян предостерегли от хранения средств в долларах

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что в долгосрочной перспективе рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, пишет "Лента.ру".
По словам эксперта, экономика России активно развивается, даже если это пока не заметно на бытовом уровне. А у США накопился блок проблем, и это может привести к ослаблению американской валюты.
Беляев подчеркнул, что ситуация вокруг рубля только кажется нестабильной. На самом деле российская валюта укрепляет свои позиции, становится все более выгодной для инвестирования. Шоковое действие пандемии подходит к концу. Но даже если это еще не конец, Россия уже выработала механизмы действий в таких ситуациях и сейчас экономика страны находится в равновесном состоянии.
Экономист считает, что в настоящее время резкого, прорывного прогресса российской экономики не будет. Вместе с тем не будет и провалов, несмотря на напряженность на международной арене.
«Что касается предполагаемой войны, не думаю, что все перейдет в серьезную фазу, хотя напряжение и есть. Разум все же возобладает, ведь развязывать войну губительно для всех. Ввиду этого я не вижу причин россиянам переживать и за свои сбережения», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что ЦБ взял курс на повышение ключевой ставки. Это в ближайшее время приведет к повышению ставок по вкладам, сделав их более доходными и повысив их привлекательность.
Сейчас многие банки уже предлагают 7-8% годовых по вкладам, в дальнейшем этот показатель будет расти. Беляев также напомнил, что все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы.
По его мнению, именно рубль сейчас является наиболее надежной и перспективной валютой для инвестиций. И если раньше рекомендовалось хранить сбережения в валюте страны наиболее частого посещения, то сейчас этот совет уже неактуален.
Раньше также давались рекомендации хранить накопления в долларах. Считалось, что доллар всегда дорожал относительно российского рубля. Но сейчас все изменилось.
«Когда мы пытаемся апеллировать к историческому опыту, то говорим о том периоде, когда экономика России находилась в крайне неблагоприятном положении относительно США. У нас был переходный период, не самое удовлетворительное управление экономикой, проблемы с приватизацией и ее последствиями, становлением на новые рельсы. Все это заняло слишком много времени, два десятка лет. Но сейчас экономика России в известной мере стабилизировалась, появилась уверенность в том, что она будет развиваться», — уверен эксперт.
Он добавил, что о сохранности сбережений в любой валюте можно с уверенностью говорить в перспективе полугода. В вопросе более долгосрочных инвестиций каждый должен ориентироваться на свои познания в этом вопросе. Однако, по его мнению, если не просто сохранять средства, но и зарабатывать на инвестициях, более перспективным выглядит российский рубль.
Беляев пояснил, что курсы валют в своем фундаментальном значении определяются состоянием экономики двух стран, их сравнительными характеристиками. США, несмотря на все их проблемы, находятся в устойчивом положении и останутся в нем в ближайшие два-три года. Но у России тоже все неплохо. Россия преодолела кризис, выйдя из него с хорошими темпами роста. У страны устойчивые внешнеторговые позиции. Из этого можно сделать вывод , что курсовые соотношения доллара и рубля едва ли изменятся в ближайшей перспективе.
В США, по словам эксперта, ситуация обратная: страна долгое время находилась в фазе стабильного роста, несмотря на дефицит бюджета, там был благоприятный бизнес-климат. Однако в настоящее время в экономике США образовалось много проблем, которые не так просто преодолеть. Также в мире идет глобальное разделение на два экономических лагеря: Запад и Восток, США и Китай, и это также может ударить по стабильности американской валюты.
«Идет большая мировая перестройка. И дело не только в соотношении сил между Китаем и США, но и в трансформации глобальной модели развития всех экономик мира. Так что, говоря о более долгосрочных перспективах, скажем, на 10 лет вперед, я бы сделал ставку на рубль, а не на доллар. Именно он будет более стабильным и более надежным», — заключил Беляев.