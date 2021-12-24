"Идет большая мировая перестройка": россиян предостерегли от хранения средств в долларах

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что в долгосрочной перспективе рубль является более стабильной и надежной валютой, чем доллар, пишет "Лента.ру".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам эксперта, экономика России активно развивается, даже если это пока не заметно на бытовом уровне. А у США накопился блок проблем, и это может привести к ослаблению американской валюты.

Видео дня

Беляев подчеркнул, что ситуация вокруг рубля только кажется нестабильной. На самом деле российская валюта укрепляет свои позиции, становится все более выгодной для инвестирования. Шоковое действие пандемии подходит к концу. Но даже если это еще не конец, Россия уже выработала механизмы действий в таких ситуациях и сейчас экономика страны находится в равновесном состоянии.

Экономист считает, что в настоящее время резкого, прорывного прогресса российской экономики не будет. Вместе с тем не будет и провалов, несмотря на напряженность на международной арене.

«Что касается предполагаемой войны, не думаю, что все перейдет в серьезную фазу, хотя напряжение и есть. Разум все же возобладает, ведь развязывать войну губительно для всех. Ввиду этого я не вижу причин россиянам переживать и за свои сбережения», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ЦБ взял курс на повышение ключевой ставки. Это в ближайшее время приведет к повышению ставок по вкладам, сделав их более доходными и повысив их привлекательность.

Сейчас многие банки уже предлагают 7-8% годовых по вкладам, в дальнейшем этот показатель будет расти. Беляев также напомнил, что все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы.

По его мнению, именно рубль сейчас является наиболее надежной и перспективной валютой для инвестиций. И если раньше рекомендовалось хранить сбережения в валюте страны наиболее частого посещения, то сейчас этот совет уже неактуален.

Раньше также давались рекомендации хранить накопления в долларах. Считалось, что доллар всегда дорожал относительно российского рубля. Но сейчас все изменилось.

«Когда мы пытаемся апеллировать к историческому опыту, то говорим о том периоде, когда экономика России находилась в крайне неблагоприятном положении относительно США. У нас был переходный период, не самое удовлетворительное управление экономикой, проблемы с приватизацией и ее последствиями, становлением на новые рельсы. Все это заняло слишком много времени, два десятка лет. Но сейчас экономика России в известной мере стабилизировалась, появилась уверенность в том, что она будет развиваться», — уверен эксперт.

Он добавил, что о сохранности сбережений в любой валюте можно с уверенностью говорить в перспективе полугода. В вопросе более долгосрочных инвестиций каждый должен ориентироваться на свои познания в этом вопросе. Однако, по его мнению, если не просто сохранять средства, но и зарабатывать на инвестициях, более перспективным выглядит российский рубль.

Беляев пояснил, что курсы валют в своем фундаментальном значении определяются состоянием экономики двух стран, их сравнительными характеристиками. США, несмотря на все их проблемы, находятся в устойчивом положении и останутся в нем в ближайшие два-три года. Но у России тоже все неплохо. Россия преодолела кризис, выйдя из него с хорошими темпами роста. У страны устойчивые внешнеторговые позиции. Из этого можно сделать вывод , что курсовые соотношения доллара и рубля едва ли изменятся в ближайшей перспективе.

В США, по словам эксперта, ситуация обратная: страна долгое время находилась в фазе стабильного роста, несмотря на дефицит бюджета, там был благоприятный бизнес-климат. Однако в настоящее время в экономике США образовалось много проблем, которые не так просто преодолеть. Также в мире идет глобальное разделение на два экономических лагеря: Запад и Восток, США и Китай, и это также может ударить по стабильности американской валюты.