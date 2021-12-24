Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2022 году

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сказал Ордов в разговоре с агентством Nation News.