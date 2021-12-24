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51 минуту назад

Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2022 году

В 2022 году пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции, поэтому индексация составит 10%. Об этом заявил экономист Константин Ордов.

Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — сказал Ордов в разговоре с агентством Nation News.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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