Некоторым россиянам увеличат пенсии на 25%

Сельских пенсионеров ждет повышение пенсии на 25% при соблюдении ряда условий, сообщает Пенсионный фонд на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», - сообщили в Пенсионном фонде.

Добавка положена получателям пенсии по старости или инвалидности при условии проживания в сельской местности, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве и при наличии статуса неработающего пенсионера.