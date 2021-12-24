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56 минут назад

Некоторым россиянам увеличат пенсии на 25%

Сельских пенсионеров ждет повышение пенсии на 25% при соблюдении ряда условий, сообщает Пенсионный фонд на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторым россиянам увеличат пенсии на 25%
Фото: ТАССТАСС

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», - сообщили в Пенсионном фонде.

Добавка положена получателям пенсии по старости или инвалидности при условии проживания в сельской местности, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве и при наличии статуса неработающего пенсионера.

При этом с 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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