Пенсионерам рассказали о больших выплатах в декабре

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат большие выплаты — из-за предстоящих новогодних праздников им перечислят деньги за январь 2022 года, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».

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"Единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР". Елена Григорьева, заместитель декана экономического факультета РУДН.

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По словам Григорьевой, январская страховая пенсия по старости поступит уже с учетом индексации.

Выплаты

Специалист напомнила, что в декабре были проиндексированы фиксированные выплаты к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, а также для граждан, закончивших трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты так же поступят в декабре.

Кроме того, Григорьева сообщила, что, по неподтвержденной информации, обсуждается вопрос о дополнительной единоразовой выплате в связи с профицитом бюджета. Однако этот вопрос депутаты Госдумы еще не рассматривали, пожтому сложно сказать, будет ли такая выплата, не говоря уже о ее размерах, подчеркнула она.

Обещание президента

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Он заявил, что правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет. Глава государства подчеркнул, что до сих пор властям в целом это удавалось. Путин заверил, что в следующем году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.

Позже замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова сообщила, что средства в бюджете на индексацию пенсий есть, раз об этом заявил президент, а порядок и механизмы индексации, исходя из уровня инфляции, определит правительство.

Сенатор пояснила, что сейчас ожидают определения уровня инфляции по итогам года. По ее словам, это решение может быть оформлено законопроектом, в таком случае сенаторы готовы оперативно его рассмотреть. При этом правительство может принять это своим постановлением, отметила она. Бибикова пояснила, что это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете.

Правила получения пенсий в 2022 году

В 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин с 56,5 лет и мужчин с 61,5 года, рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Она пояснила, что для получения пенсии по старости нужно не только достичь установленного возраста, но и иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателем за сотрудника.

В текущем году эти показатели равняются 12 и 21 году соответственно, в следующем их минимальный размер составит 13 и 23,4 года. К моменту завершения пенсионной реформы стаж для выхода на пенсию должен равняться как минимум 15 годам, а индивидуальный пенсионный коэффициент — 30.

Если стажа и коэффициента будет не хватать, то пенсия отодвинется на необходимый для соблюдения всех условий срок. Если не получится достичь их в течение пяти лет, то гражданину будет назначена социальная пенсия, добавила Тарасова.

Заморозка

21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Продление срока заморозки поможет уменьшить трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Решение перечислять отчисления в накопительную часть пенсии (6 процентов от зарплаты) на выплаты нынешним пенсионерам было принято в 2014 году. Тогда утверждалось, что инициатива носит временный характер, однако с тех пор заморозку продлевали. До этого россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» называла причины, почему пришлось заморозить накопительную часть пенсий. По ее словам, система негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в тот момент оказалась несовершенной, а государство было не готово к начавшейся войне фондов. Поэтому было необходимо сохранить средства в системе обязательного пенсионного страхования.

Предложения о новых выплатах

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Авторы инициативы предложили установить выплату в размере получаемой россиянами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты. Причиной этого в пояснительной записке назвали инфляцию, которая негативно влияет на доход пенсионеров, а также желание россиян потратить в канун Нового года большое количество средств на подарки и организацию праздника.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, комментируя это предложение депутатов, сказал, что «таких обсуждений нет, у меня такой информации не было».