Какие бывают банковские карты: что можно понять по внешнему виду пластика

Заказывая выпуск банковской карты, вы заранее знаете, для чего она и какие функции выполняет: это кредитная или дебетовая карта, премиального или классического сегмента, позволяет она бесконтактную оплату или нет, какую платежную систему поддерживает. Однако большую часть этой информации можно узнать, даже не читая договора. На пластиковой карте нанесены логотипы и данные, позволяющие оценить большую часть возможностей карты, только изучив ее физические свойства. Разберем детальнее каждую характеристику.Цветовая гамма и логотип банкаПожалуй, это первые физические свойства, на которые все обращают внимание, взяв банковскую карту в руки. Большая часть банков выпускает карты, придерживаясь определенного корпоративного цвета. Например, карты Тинькофф банка чаще всего выпускаются в сдержанном классическом серо-черном стиле. Исключением являются кобрендовые карточки с цветными тематическими изображениями для игроков в «Танки» или частых покупателей магазинов «Азбуки Вкуса».Все карты имеют крупную надпись с названием банка в левом верхнем углу, что также позволяет с легкостью определить банк-эмитент. Карты Сбербанка чаще всего оформлены в корпоративной зеленой цветовой гамме, что позволяет легко отличить их от остальных.Кредитка или дебетоваяРаньше понять, к какому типу относится карта, можно было по надписи на лицевой стороне пластика в правом верхнем углу: «Credit» или «Debit». Стоит отметить, что эта надпись в последнее время присутствует довольно редко, чтобы не подвергать опасности деньги на карте клиента. Однако еще встречается на картах некоторых кредитных организаций.По-другому тип карты можно проверить, зная первые 6 цифр номера карты (БИН номер), задав поиск через специальные сайты: binlist или bindb. После ввода этих данных можно узнать платежную систему, банк, тип карты и даже страну выпуска пластика.Платежная системаОбязательно на лицевую сторону карты наносится значок платежной системы, обслуживающей карточку. Это может быть Visa, MasterCard, American Express или МИР. Каждая из систем предлагает свой стандартный набор финансовых услуг, которые может использовать клиент. Например, карты «Мир» почти нельзя использовать за границей. Они предназначены для внутренних расчетов, в то время как карты Visa чаще других выбираются для использования как внутри страны, так и за рубежом.Еще одним способом распознать платежную систему является проверка первого числа в номере карты. Так карты системы Visa начинаются с числа 4, для обозначения платежных карт MasterCard используют число 5, система МИР идентифицируется цифрой 2, а American Express –3.Также тип платежной системы можно узнать, перевернув карту обратной стороной. Все карты оснащены кодом безопасности, например, CVV2 и CVC2. В первом случае значок соответствует системе Visa, а во втором – MasterCard.Неименные и персонифицированные картыКак правило, для выдачи здесь и сейчас предназначены моментальные карты – они выдаются сразу после заключения соглашения. Чаще всего они являются неименными, что приводит к некоторым неудобствам: Для перевыпуска карты нужно предварительное подтверждение;На карте должна стоять подпись владельца, идентичная с подписью в паспорте. Поэтому при оплате такой картой могут попросить паспорт и это будет законно (хотя постепенно полоска для подписи пропадает с карт);Именно неименные карты чаще подвергаются атакам мошенников, в силу меньшей степени защиты;Такие карты не всегда подходят для ежемесячных начислений зарплаты, пенсии и других выплат;Их лимит на снятие ниже, чем у именных карт. Именные карты нужно заказывать и ждать выпуска от недели до месяца. Отличаются они просто: на лицевой стороне под номером карты прописывается латиницей фамилия и имя держателя карточки. Они принимаются всеми магазинами и обеспечивают более надежную защиту.Карты с чипом, магнитной полосой или гибридныеСледующее физическое свойство, позволяющее оценить уровень защиты карты – это наличие магнитной полосы, чипа или того и другого одновременно. Самыми дешевыми являются карты с магнитной полосой. С 2015 года они начали выходить из оборота, заменяясь гибридными (полоса + чип).Карты с чипом имеют более сложную систему защиты. POS-терминалы и банкоматы считывают данные с чипа, и для одобрения операции генерируется разовый код, записываемый системой, что позволяет контролировать все операции. Карты с магнитной полосой легко подделать, для этого применяются скиммеры, удачно копирующие данные с намагниченной полосы. После получения этих данных мошенникам всего лишь нужно узнать ваш пин-код, а для этого устанавливаются скрытые камеры или используются двойные клавиатуры на банкоматах. Поэму Центробанк принял решение оснащать все карты чипами, для более надежной защиты денег клиентов.Стандартные и премиальные картыЕще одним отличием карт является их уровень: классические, золотые и платиновые (премиальные). Конечно же, по ним предлагаются совершенно разные условия. Касается это и тарифов обслуживания, и лимитов и даже наличия дополнительных услуг как в случае с премиальными. Визуально такие карты можно отличить двумя способами: с помощью надписи на лицевой стороне пластика (Gold, Platinum, Classic) и цвета самой карты (золотой, серебряный).Часть банков использует просто надпись Premium, в этом случае ключевое значение будет иметь цвет карты. А также есть банки, которые на картах системы VISA не ставят надпись, а просто окрашивают пластик в соответствующий цвет.Карты с возможностью бесконтактной оплаты NFCСегодня большинство современных пользователей отдают предпочтение картам, которыми можно оплачивать товары бесконтактно. Такие карты оснащены чипом, позволяющим на расстоянии передавать информацию считывающему устройству. Определить такие карты можно по значку, изображающему радиоволну (RFID) или перевернутый в правый бок специальный значок. Аналогами являются надписи PayWave, PayPass и Mir Pay, запатентованные системами Visa, MasterCard и Мир соответственно.Каждый из значков гарантирует возможность бесконтактного использования карты и доступа к определенному лимиту на оплату. Такие карты в разы безопаснее обычных, так как не требуют ввода пин-кода при оплатах на небольшую сумму. А разовый код, генерируемый для каждой операции, помогает избежать дублирования оплаты.Срок действия картыЕще один физический критерий, позволяющий проверить, действует карта или нет – срок использования. Он нанесен сразу под номером карты посередине. Конечно, карта может быть заблокирована не только по сроку, однако именно это числовое значение указывает на фактический срок использования карты. Также это числовое значение необходимо для осуществления оплаты в онлайн-магазинах.Как видим, сама карта вполне способна рассказать о себе много информации, достаточно изучить обе ее стороны. Остальная информация (о тарифах, лимитах, бонусных программах) носит сугубо конфиденциальный характер и не может быть размещена на карте.