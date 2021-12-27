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22 минуты назад

ЦБ опроверг данные о тотальном контроле за переводами россиян

Центробанк намерен с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Напомним, что ранее издание РБК сообщило об отправке ЦБ кредитным организациям новой формы отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Сообщалось о планах Банка России запрашивать информацию обо всех переводах, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.

В ЦБ подчеркнули, что тотального контроля за операциями россиян и иностранцев не будет. Новая мера, как отметили там, направлена на выявление отдельных зон риска, связанных «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами».

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Также отмечается, что нововведение не затронет малый бизнес.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц», — отметил регулятор.

В Центробанке заявили о намерениях собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платежные услуги физлицам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — пояснили в ЦБ.

У ряда кредитных организаций при выявлении рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности могут запросить обезличенные реестры переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. Но информация, которая позволяет идентифицировать граждан, предоставляться не будет.

Ранее в декабре сообщалось, что Банк России обсуждает идею сделать бесплатными переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке в пределах 1,4 млн рублей. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, данная мера позволит улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

Личный счет,Видео,Центральный банк России,РБК,
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