Центробанк намерен с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Напомним, что ранее издание РБК сообщило об отправке ЦБ кредитным организациям новой формы отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Сообщалось о планах Банка России запрашивать информацию обо всех переводах, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.

В ЦБ подчеркнули, что тотального контроля за операциями россиян и иностранцев не будет. Новая мера, как отметили там, направлена на выявление отдельных зон риска, связанных «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами».

Также отмечается, что нововведение не затронет малый бизнес.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц», — отметил регулятор.

В Центробанке заявили о намерениях собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платежные услуги физлицам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — пояснили в ЦБ.

У ряда кредитных организаций при выявлении рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности могут запросить обезличенные реестры переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. Но информация, которая позволяет идентифицировать граждан, предоставляться не будет.