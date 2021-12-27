Оформить перевод заработной платы в Сбер теперь можно в СберБанк Онлайн

Сбер и цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус начали проект по внедрению электронного кадрового документооборота (КЭДО) между компаниями и физлицами через мобильное приложение СберБанк Онлайн.

В рамках проекта сотрудники смогут оформлять заявления на перевод заработной платы в Сбер непосредственно в СберБанк Онлайн в несколько кликов. Если раньше для этого требовалось заполнить заявление от руки и принести его в бухгалтерию, то теперь достаточно сделать четыре клика в смартфоне. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо получить прямую ссылку или QR-код от работодателя.

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Главная задача проекта — упростить документооборот между физическими и юридическими лицами. Сотруднику не нужно делать дополнительные шаги — всё происходит в рамках единого процесса. В рамках проекта будут доступны функции выпуска усиленной неквалифицированной облачной подписи, подписание любых документов в форматах docx, pdf, jpg, процесс оформления отпуска, а также полный цикл найма сотрудников. Банк планирует предоставить сервис КЭДО от СберКорус всем зарплатным клиентам до конца 2022 года.

КЭДО помогает полностью отказаться от бумаги при ведении кадрового делопроизводства в компании. По оценке экспертов СберКорус, скорость обработки документов вырастет с нескольких дней до 10 минут.

Пандемия изменила привычный режим работы, всё чаще люди трудятся из дома, удалённо. Тем не менее, необходимость решать вопросы с кадровой службой и подписывать заявления осталась. Мы нашли решение и предлагаем нашим клиентам сервис, который позволит решать эти рабочие моменты не выходя из дома - например, подать в бухгалтерию заявление на перечисление заработной платы. Раньше для этого требовалось приехать в офис и заполнить заявление от руки, теперь достаточно открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн на своём смартфоне. Мы уверены, что данное решение сделает проще жизнь сотен тысяч наших клиентов

Екатерина Гарцева

Директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка

КЭДО СберКорус экономит для компании в среднем 2 тысячи рублей в год на одного сотрудника за счёт снижения затрат на печать и хранение документов, доставку и логистику. Кроме того, высвобождается до 25% времени сотрудников кадрового департамента, которое раньше уходило на оформление документов

Сергей Машурин

Руководитель СберКорус