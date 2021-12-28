Названа доля россиян с зарплатой ниже МРОТ

В 2021 году 689 800 россиян получали зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже. С апреля 2019 года их доля сократилась на 0,4 п.п., до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Фото: ТАСС ТАСС

«В апреле 2019 года, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ была 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году в рамках аналогичного исследования выявлено, что эти данные составили 2,5%, или 689,8 тысяч человек», – отметили в ведомстве.

В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля, в 2022 году он вырастет до 13 890 рублей.

В апреле 2019 года в общей сложности на крупных и средних предприятиях трудились почти 32 млн граждан, из них полный рабочий месяц отработали 27,1 млн человек. 2,9% получали зарплату ниже МРОТ.

Как отметили в ведомстве, работниками с зарплатой ниже МРОТ по большей части являются те, кто работает неполный день.

«В случае когда работник отработал полный рабочий месяц и ежедневно отрабатывал свою норму трудового времени, оплата его труда не может быть ниже МРОТ», – указали в Росстате.

Среди 2,5%, кому выплачивали зарплату ниже уровня МРОТ на апрель 2021 года, 1,4% составляли работники с неполной занятостью, 0,9% – те, кому выплатили ее на уровне МРОТ и 0,2% – остальные случаи.

В 2021 году прожиточный минимум в России составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.