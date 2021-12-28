Россиянам назвали самый выгодный период для отпуска зимой

Эксперты назвали российским туристам самый выгодный зимний период для путешествий. Об этом сообщают «Известия».
Туроператоры рассказали россиянам, что подскочившие в новогодний период цены на отдых постепенно начнут снижаться с середины января, а к февралю станут меньше уже до 30–40%.
Отмечается, что наиболее ощутимая разница при покупке путевок будет для отдыхающих, которые планируют провести отпуска на более дорогих туристическим направлениям, например, Доминикане, Кубе и Мексике. Кроме того, эксперты заявили, что значительное снижение стоимости туров ожидается и на горнолыжных курортах Красной поляны — цена может упасть на 40% от текущей стоимости.
«Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешевый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10-20 процентов, но дороже, чем во второй половине января», — рассказали в пресс-службе туроператора «TUI Россия».
Специалисты добавили, что повышение цен по ряду направлений в феврале объясняется празднованием в Юго-Восточной Азии восточного Нового года, а также тем, что именно этот месяц считается среди любителей горнолыжного отдыха одним из лучших.
Ранее в декабре сообщалось, что стоимость размещения в отелях Красной Поляны и других горнолыжных курортов увеличилась в полтора-два раза по относительно показателей 2019 года. По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, причиной стало отсутствие конкуренции со стороны западных курортов из-за пандемии коронавируса.