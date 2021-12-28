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28 минут назад

Россиянам назвали самый выгодный период для отпуска зимой

Эксперты назвали российским туристам самый выгодный зимний период для путешествий. Об этом сообщают «Известия».

Россиянам назвали самый выгодный период для отпуска зимой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туроператоры рассказали россиянам, что подскочившие в новогодний период цены на отдых постепенно начнут снижаться с середины января, а к февралю станут меньше уже до 30–40%.

Отмечается, что наиболее ощутимая разница при покупке путевок будет для отдыхающих, которые планируют провести отпуска на более дорогих туристическим направлениям, например, Доминикане, Кубе и Мексике. Кроме того, эксперты заявили, что значительное снижение стоимости туров ожидается и на горнолыжных курортах Красной поляны — цена может упасть на 40% от текущей стоимости.

«Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешевый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10-20 процентов, но дороже, чем во второй половине января», — рассказали в пресс-службе туроператора «TUI Россия».

Специалисты добавили, что повышение цен по ряду направлений в феврале объясняется празднованием в Юго-Восточной Азии восточного Нового года, а также тем, что именно этот месяц считается среди любителей горнолыжного отдыха одним из лучших.

Ранее в декабре сообщалось, что стоимость размещения в отелях Красной Поляны и других горнолыжных курортов увеличилась в полтора-два раза по относительно показателей 2019 года. По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, причиной стало отсутствие конкуренции со стороны западных курортов из-за пандемии коронавируса.

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