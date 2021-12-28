Россиян предупредили о новой волне инфляции

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
«Если история с пандемией и логистическим коллапсом постепенно будет сходить на «нет», то можно рассчитывать на то, что по итогам года инфляция остановится примерно на уровне 6%. Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после омикрона, а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%. Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8%», — прогнозирует эксперт.
Новая волна удорожания товаров возможна уже в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались в этом году по уже возросшим ценам, в том числе за перевозку, считает Переславский. Он также отметил активную индексацию тарифов ЖКУ, акцизов на табак и алкоголь, внедрение маркировки, подорожание услуг и рост цен на строительные и ремонтные работы.
«Иными словами, объективных причин для того, чтобы инфляция вошла в границы обещанных Центробанком 4% нет и ровно потому, что причины к ее росту не внутренние, а внешние», — заявил экономист.
На ситуацию во многом влияет курс национальной валюты, отметил он. По мнению эксперта, при стоимости доллара в 80 рублей инфляция поднимется до отметки в 10% и даже выше.
28 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в стране через год до 4-4,5%. Накануне она сообщила, что по итогам 2021 года инфляция немного превысит 8%.
В ноябре инфляция в РФ составила 8,4% в годовом выражении, что стало максимумом с начала 2016 года. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.