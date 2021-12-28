Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
2 часа назад

Россиян предупредили о новой волне инфляции

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, рассказал агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Если история с пандемией и логистическим коллапсом постепенно будет сходить на «нет», то можно рассчитывать на то, что по итогам года инфляция остановится примерно на уровне 6%. Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после омикрона, а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%. Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8%», — прогнозирует эксперт.

Новая волна удорожания товаров возможна уже в феврале, когда в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались в этом году по уже возросшим ценам, в том числе за перевозку, считает Переславский. Он также отметил активную индексацию тарифов ЖКУ, акцизов на табак и алкоголь, внедрение маркировки, подорожание услуг и рост цен на строительные и ремонтные работы.

«Иными словами, объективных причин для того, чтобы инфляция вошла в границы обещанных Центробанком 4% нет и ровно потому, что причины к ее росту не внутренние, а внешние», — заявил экономист.

На ситуацию во многом влияет курс национальной валюты, отметил он. По мнению эксперта, при стоимости доллара в 80 рублей инфляция поднимется до отметки в 10% и даже выше.

28 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в стране через год до 4-4,5%. Накануне она сообщила, что по итогам 2021 года инфляция немного превысит 8%.

В ноябре инфляция в РФ составила 8,4% в годовом выражении, что стало максимумом с начала 2016 года. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.

Личный счет,Видео,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители