Россиян предупредили о новой волне инфляции

«Если история с пандемией и логистическим коллапсом постепенно будет сходить на «нет», то можно рассчитывать на то, что по итогам года инфляция остановится примерно на уровне 6%. Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после омикрона, а напряженность между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%. Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе 8%», — прогнозирует эксперт.