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52 минуты назад

Названы самые дорогие билеты на Новый год

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили информацию по поиску и бронированию железнодорожных и авиабилетов и обнаружили самые дорогие заказы в преддверии новогодних каникул. Об этом сообщает «Газета.ру».

Названы самые дорогие билеты на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, самые дорогие новогодние авиабилеты обошлись пользователю Яндекс.Путешествий в сумму порядка 800 тыс. рублей — это перелет на несколько человек из Москвы в Таиланд и обратно. Следующими по величине стоимости стали перелет из Москвы в Доминиканскую Республику за 260 тыс. рублей и в Иорданию — 220 тыс. рублей. Замыкают пятерку наиболее дорогих перелетов авиабилеты из Москвы в Казахстан стоимостью 200 тыс. и в Сербию за 150 тыс. рублей.

При этом самым дорогим билетом внутри страны в новогодние каникулы оказался перелет Москва-Иркутск — его купили за 215 тыс. рублей. Затем следуют авиабилеты Москва-Мурманск и Владивосток-Сочи за 170 и 130 тыс. рублей, а также Хабаровск-Москва за 106 тыс. рублей и Набережные Челны-Краснодар за 80 тыс..

Отмечается, что больше всего за самый дорогой ж/д билет заплатил пассажир, который отправится из Санкт-Петербурга в Москву 84 тыс. рублей. В 78 тыс. рублей обошелся билет покупателям рейса Москва-Минеральные воды. На третьем месте также поездка Санкт-Петербург-Москва, но уже за 58 тыс. и на несколько пассажиров.

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