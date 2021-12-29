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41 минуту назад

Финансист Коган сообщил, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал россиянам, который интересует валюта для сбережений, что в октябре ФРС

Эксперт назвал лучшие валюты для сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. По словам эксперта, это приведет к укреплению американского доллара. Об этом Коган заявил агентству "Прайм" Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса в Европе.

По расчетам экономиста, сбережения, которые не планируются тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Альтернативой этой валюте может послужить швейцарский франк и иена, считает эксперт.

Также, по его мнению, есть перспективы роста также и у норвежской кроны. При этом Коган назвал эти валюты "вторым эшелоном". Ранее аналитик Александр Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбережения. Исключением для покупки валют этих стран может стать лишь временный переезд или смена места жительства на постоянное.

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