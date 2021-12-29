Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
2 часа назад

ФССП: Права выезда из России лишились 4,6 млн должников

Ограничения на выезд из России действуют в отношении 4,6 миллиона граждан, имеющих задолженности по исполнительным документам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, на 1 декабря уходящего года в стране действовало 4,6 млн постановлений об ограничении на выезд должника. В ведомстве отметили, что меры могут быть приняты в случае, если задолженность составляет 30 тысяч рублей. При этом запретить выезд за границу могут россиянам, задолжавшим 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба, морального вреда от преступлений.

«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

ФССП напомнила о необходимости проверить наличие задолженностей и заблаговременно погасить их. Узнать о своих долгах россияне могут на сайте службы и в мобильном приложении, в также с помощью сервиса «Ход исполнительного производства» на «Госуслугах».

Личный счет,Видео,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители