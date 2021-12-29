Раскрыт проверенный способ накопить на пенсию

Финансовый консультант, преподаватель Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич рассказал о «классическом рецепте», позволяющем накопить на пенсию, - это покупка акций крупных компаний. Об этом сообщает DEITA.RU.

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Кривелевич подчеркнул, что «рецепт» с такими вложениями хорошо работает с середины 50-х годов прошлого века. Речь идет о покупке индексного портфеля акций и облигаций крупных и прибыльных компаний, в том числе иностранных.

Эксперт подчеркнул, что зачастую россияне не могут отличить легальные и «нормальные» предложения по работе с финансовым рынком от откровенно мошеннических.

«Месяца не проходит, чтобы я не услышал очередную историю о том, что кто-то свои деньги отдал откровенным жуликам», – отметил Кривелевич.

Он добавил, что благодаря финансовой грамотности людям из многих других стран удается обеспечить себе безбедную старость.

«Для примера, американские пенсионеры путешествуют по всему миру. Почему? Из-за отсутствия централизованной пенсионной системы они откладывали средства на специальные счета», - рассказал он.

По словам эксперта, управлявшие этими счетами брокеры покупали акции и облигации, пока их клиенты работали. В результате сбережения удавалось увеличивать в среднем в 10–15 раз.

«У российской системы пенсионного страхования есть и свои плюсы, но возможность накопить большую пенсию к ним не относится», – заключил он.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ранее советовал инвесторам, располагающим небольшими суммами (около ста тысяч рублей), обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Через такие фонды инвесторы владеют активами (акции, облигации, сырье) не напрямую, а через «общий котел», поэтому порог входа доступен каждому.