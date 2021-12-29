Российское законодательство предусматривает дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей. Об этом напомнили в Отделении ПФР по г. Москве и Московской области, передает агентство «Прайм».

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» установлено, что досрочная пенсия полагается женщинам с тремя и четырьмя детьми.

«К тому же, пенсия будет назначена по-прежнему досрочно женщинам, родившим пять и более детей», — добавили в ПФР.

Многодетным матерям, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста 5 и более детей, положен выход на пенсию в 50 лет.

«Матери с тремя и четырьмя детьми получили право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет — на три года раньше нового пенсионного возраста», — указал представитель фонда.

Если у женщины четверо детей, она может выйти на пенсию в 56 лет, что на четыре года раньше наступления права на выплату по старости. Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям нужно иметь 15 лет страхового стажа. Период ухода за детьми до достижения ребенком полутора лет также входит в стаж. За троих детей в стаж максимально войдут 4,5 года, за четверых — 6 лет.