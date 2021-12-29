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21 минуту назад

Финансист назвал лучшие валюты для сбережений

ФРС США в октябре анонсировала сворачивание программы выкупа активов. После ускорения этого процесса на прошлой неделе американская валюта начала укрепляться к остальным, наиболее сильным мировым валютам, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Доллар США по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.

Финансист назвал лучшие валюты для сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рекомендует держать в долларах или евро сбережения, которые не планируется тратить в долгосрочном периоде.

Сейчас укрепление рубля до 73,5 за доллар дает хороший шанс купить немного американской валюты по курсу лучше, чем весь последний месяц, отметил Коган. Это связано с тем, что долгосрочное укрепление российской валюты и ее уход ниже 70 за доллар и 80 за евро крайне маловероятны в связи с нарастающей геополитической напряженностью между Россией и Западом.

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного “второго эшелона”», — указал эксперт.

Он также заявил, что с учетом доступности и возможных новых всплесков инфляции и девальвации лучшие варианты для сбережений на ближайшие несколько месяцев - доллар и евро. При этом Коган рекомендует держать небольшую часть накоплений в рублях на тот случай, если они вдруг экстренно потребуются.

«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в нынешний период рубль является более надежной валютой для инвестиций.

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