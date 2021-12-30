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4 часа назад

Пенсионный фонд с 2022 года расширит меры социальной поддержки и упростит их получение

Пенсионный фонд России с 2022 года расширит меры по социальной поддержке граждан, включив в их перечень те, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Роструд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пенсионный фонд расширит меры поддержки россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление", - указано в сообщении.

ПФР также упростит получение выплат, запрашивая необходимые данные из других ведомств, освобождая таким образом россиян от обязанности собирать документы самостоятельно. Так, например, семьям погибших военнослужащих для получения компенсации больше не понадобится раз в полгода предоставлять платежные документы для подтверждения расходов на коммунальные услуги. С нового года ПФР будет запрашивать эти сведения из информационной системы ЖКХ.

Ранее в ПФР напомнили о том, что пенсионеры, которые получают выплаты ежемесячно первого числа через отделения Почты России, в декабре смогут получить деньги за январь 2022 года.

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