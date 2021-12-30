Вернуть до 15 тысяч: россиянам напомнили о новой возможности в 2022 году

Юрист Юрий Захаров напомнил, что с 2022 года у россиян появится возможность получить до 15 тысяч рублей налогового вычета за занятия спортом. Об этом сообщает «Прайм».

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Речь идет о вычете на физкультурно-оздоровительные услуги.

«Россияне получат право сэкономить 13 процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год», - подчеркнул юрист.

Захаров отметил, что максимальная сумма экономии составит 15 тысяч 600 рублей.

Самые крупные вычеты в России полагаются за покупку жилья. От налогов в таком случае освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тысяч рублей.

Еще одна категория - социальные вычеты, для которых ограничение составляет 120 тысяч рублей. К примеру, если весь год собирать чеки и документы об оказании медицинских услуг, в итоге можно будет получить 15 600 рублей.

Ранее в России приняли поправки, освобождающие россиян от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов. С конца мая россияне могут получить их с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а деньги возвращаются за 15 дней с момента подачи заявления.

О самой возможности получить вычет в упрощенном порядке указывает автоматически предзаполненное заявление в личном кабинете - оно формируется по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений.

Налоговики проводят автоматизированную проверку права налогоплательщика на вычет (с помощью информационной системы ФНС, куда поступает информация о расходах на покупку жилья, погашении процентов и сумме на инвестиционном счете). Постепенно к системе должны подключиться все российские банки.