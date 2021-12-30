Счета «обнулят»: россиян предупредили об опасностях в праздники

«Известия» рассказали о самых популярных способах «обнуления» банковского счета, которыми мошенники будут пользоваться во время новогодних праздников. Самой распространенной схемой газета назвала попытку выманить деньги под видом подарков от банков.

Директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин рассказали, что мошенники часто пользуются рекламой новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций.

Через соцсети злоумышленники распространяют ссылки на поддельные сайты банков, на которых нужно ввести номер своей карты и мобильного телефона якобы для получения подарка, а также одноразовый пароль подтверждения операции. Если пользователь введет эти данные, деньги с его карты исчезнут.

Другие популярные схемы мошенников - попытка получить данные карты под предлогом отменить некую подписку или под видом фейковых «выгодных инвестиций».

Павлунин рассказали, что мошенники звонят жертвам или присылают электронные письма, убеждая их перевести деньги на «брокерский счет». На самом деле человек отправляет средства на карту или электронный кошелек мошенников. Эксперт отметил, что в декабре такую схему используют особенно часто, так как мошенники знают о годовых премиях, которые получают многие россияне.

Кроме того, мошенники могут использовать бренд банка, чтобы писать от его имени жертвам в мессенджерах: они отправляют сообщение об оплате некой подписки с карты жертвы и просят назвать персональные данные якобы для отмены оплаты. Павлунин подчеркнул, что настоящие банки не отправляют клиентам информацию о платежах в мессенджерах.

В ВТБ рассказали, что на новогодних каникулах мошенники будут предлагать акции и скидки, билеты в театры и на новогодние мероприятия, а также бронирования туристических поездок.

В Центробанке перечислили основные признаки банковских мошенников:

- Они звонят неожиданно и представляются сотрудниками банка, полиции или магазина;

- Разговор касается перевода денег и вас убеждают под любым предлогом совершить транзакцию;

- Мошенники предлагают слишком выгодные сделки и акции (призы, выплаты, уникальные условия кредита) или запугивают возможной потерей денег;

- Мошенники выведывают данные карты - номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код или код из СМС;

- Мошенники давят на жертву морально, требуя принять решение немедленно.

Чаще всего от телефонных мошенников страдают пенсионеры. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» подготовили законопроект, дающий пенсионерам право добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов по банковским картам. В случае отказа пенсионер сможет пользоваться только функциями снятия наличных и оплаты в магазинах, а также будет получать входящие переводы.