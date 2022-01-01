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56 минут назад

Срок хранения кредитных историй россиян сократили

Срок хранения кредитных историй россиян с 1 января 2022 года сократился с 10 до 7 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в закон «О кредитных историях».

Срок хранения кредитных историй россиян сократили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно новым правилам, граждане России также смогут получать вместе со своей кредитной историей рейтинг кредитоспособности, который будет рассчитываться на основе установленной Банком России методики. Отмечается, что до этого подобные оценки разрабатывались по методикам бюро кредитных историй. Такой рейтинг позволяет человеку понять свои шансы на получение ссуды, а кредитной организации — оценить надежность будущего заемщика. При этом те граждане, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, теперь смогут обращаться с заявлением напрямую в банк или микрофинансовую организацию, а не в бюро кредитных историй.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что банк до выдачи кредита собирает информацию о заемщике, обычно у финансовой организации есть стандартные процедуры по верификации и выявлению прошлых задолженностей. Экономист раскрыл россиянам, что среди таких сведений обычно выясняется семейное положение, кредитный рейтинг и кредитная история, работодатель и положение на работе — например, не планирует ли сотрудник сам уволиться или не хотят ли его уволить, насколько реальны заявленные доходы.

Личный счет,Центральный банк России,
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