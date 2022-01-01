Страховые пенсии граждан России с 1 января проиндексированы на 5,9%. Данное повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022–2024 годы, сообщает Lenta.ru.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после индексации составляет 6401 рубль. Ожидается увеличение и социальных пенсий, они возрастут на 7,7% в апреле.

Также в декабре о повышении пенсий выше фактического уровня инфляции говорил президент Владимир Путин. В Центробанке по итогам 2021 года оценивали её показатель выше 8%. По словам главы государства, правительство выполнит обещания предыдущих лет.