В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии

В Госдуму внесен законопроект о ежегодной выплате для пенсионеров перед Новым годом. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. По словам авторов инициативы, высокий уровень инфляции негативно отражается на доходах пенсионеров.

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«Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Если закон будет принят, то на выплату смогут рассчитывать все работающие и неработающие получатели страховой пенсии. Выплату предлагается установить в размере ежемесячной пенсии гражданина. Источником финансирования предполагается сделать Фонд национального благосостояния. На реализацию этих мер в 2022 году может потребоваться более 786 млрд рублей.

Авторы инициативы - группа депутатов от партии ЛДПР под руководством главы фракции Владимира Жириновского. Законопроект подготовили в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеринаров.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, заявил, что власти предпримут все необходимое для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.