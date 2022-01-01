Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
2 часа назад

Центробанк получил право ограничивать выдачу кредитов россиянам

Центральный банк России с 1 января получил право вводить количественные ограничения для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов. Новые правила начали действовать в соответствии с законом от 6 декабря.

Центробанк получил право ограничивать выдачу кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые требования не коснутся займов и кредитов для юридических лиц, а также физических лиц, если средства идут на предпринимательскую деятельность. Ограничения не распространятся и на те обязательства, которые обеспечены ипотекой или заложенным автомобилем.

Регулятор теперь может устанавливать максимально допустимую долю конкретных продуктов в финансовых организациях. При принятии решения будут учитываться риски увеличения долговой нагрузки заемщиков, их определит Банк России.

Госдума приняла закон в конце ноября 2021 года, а в ЦБ, в свою очередь, уточнял, что к инструменту прибегнут во второй половине 2022-го: банкам потребуется время на то, чтобы «настроить свои системы». Использовать механизм регулятор хочет в случае усиления рисков.

Личный счет,Центральный банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители