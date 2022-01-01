Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Россияне смогут получить деньги за спорт

С 1 января 2022 года россияне смогут воспользоваться новым социальным налоговым вычетом — новая льгота предусмотрена для тех граждан, кто занимается спортом или потратит деньги на оздоровительные услуги. Соответствующие возможности отражены в Федеральном законе, о чем ранее сообщало Минспорта.

Положен налоговый вычет: Власти поощрят траты на спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы воспользоваться новой льготой, россиянам придется сперва узнать, входит ли их оздоровительное учреждение в специальный перечень, в противном случае в вычете может быть отказано. Предпринимателям и компаниям, которые оказывают оздоровительные услуги, необходимо будет в период до 16 октября 2022 года подать заявление для включения в соответствующий перечень.

Документы направляются в орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта России, на территории которого осуществляет деятельность организация или индивидуальный предприниматель. Региональные власти в период до 1 ноября 2022 года обязаны сформировать перечень оздоровительных организаций и направить его в Минспорта, которое уже в срок до 1 декабря должно утвердить федеральный перечень компаний и разместить его на своем сайте.

Ранее сообщалось, что деньги по налоговым вычетам будут выплачены в 2023 году. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги (за себя или ребенка в возрасте до 18 лет), придется предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Личный счет,Налоговый вычет,Федеральная налоговая служба,Минспорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители