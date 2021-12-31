Необычная вакансия с зарплатой в 150 тысяч рублей появилась в Москве

В Москве появилась вакансия мечты для галантных мужчин
Сеть бутиков бижутерии в Москве опубликовала вакансию «хвалителя», который будет делать комплименты покупательницам за зарплату от 80 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц. Вакансия опубликована на портале hh.ru.
Как следует из текста вакансии, работодатель предлагает частичную занятость, гибкий график 7/7 и разъездной характер работы.
В числе основных обязанностей – ходить рядом с бутиками, «обсыпать комплиментами» и хвалить покупателей.
Соискатель должен быть раскрепощен, иметь стильный и опрятный внешний вид, улыбаться и всегда быть в хорошем настроении.
Соцпакет включает оплачиваемый отпуск на зарубежном курорте, абонемент в фитнес, при необходимости оплату психолога и стилиста. Зарплату обещают от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Подчиняться нужно будет непосредственно директору розничной сети. Испытательный срок на эту должность – один месяц. Опыт работы не требуется. Резюме принимают только с фотографией.