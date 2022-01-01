Маткапитал подрастет, со вкладов возьмут налог: как изменится благосостояние россиян

В 2022 году россиянам впервые придется заплатить налог по банковским вкладам. Зато получение налоговых вычетов упростят, отменят проверки для малого бизнеса, а маткапитал увеличат. «Газета.Ru» рассказывает об этих и других актуальных законах, которые вступают в силу в новом году.

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Налог по банковским вкладам

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В 2022 году россиянам придется заплатить НДФЛ с процентов по вкладам в банках. Закон о налогообложении вкладов вступил в силу в 2021 году, но в 2022-м впервые придется заплатить налог с дохода, который был получен в прошлом году.

Раньше налоги брались только с процентов по вкладам, чья ставка была на 5 п.п. выше ключевой ставки ЦБ. То есть даже при минимальной ключевой ставке в 4,25% в начале 2021 года налогом бы облагались только доходы вкладов под 9,25%. А такие выгодные условия не предлагал ни один банк.

Теперь правило "плюс 5%" в ставке ЦБ отменили. Беспокоиться нужно будет тем, чьи доходы по вкладам в размере свыше 1 млн составили больше 42,5 тыс. рублей.

Подавать налоговую декларацию не придется. ФНС сама найдет тех, кто должен заплатить, и пришлет уведомление по почте и известит в личном кабинете налогоплательщика.

Должникам оставят минимум

С февраля вступит в силу закон, защищающий часть доходов должника от притязаний приставов и банков. Защищенным, не подлежащим взысканию, будет признаваться доход в размере прожиточного минимума. Для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума определена в 2022 году в размере 13793 рубля.

Впрочем, защитная норма не распространяется на долги по алиментам, по возмещению причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью, по компенсациям морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца.

Обязательный техосмотр отменят

С 1 января автомобилистам и мотоциклистам не понадобится проходить техосмотр. Обязательным техосмотр останется для тех случаев, когда нужно будет поставить авто возрастом более четырех лет на учет или зарегистрировать смену владельца, например, при его продаже.

При изменении конструкции транспортного средства процедура техосмотра остается в силе.

Также техосмотр сохранится в обязательном порядке для такси, автобусов, и грузовиков.

Но при этом ГИБДД сохранит за собой право проверять состояние машин даже при наличии техосмотра и диагностической карты. Инспекторы будут выявлять неисправности визуально, "на глазок".

Получение имущественных вычетов упростят

С 1 января начнет действовать упрощенный порядок получения вычетов по налогу на доходы физлиц.

Это касается имущественных вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение жилья и земельных участков для постройки дома.

Упрощенный порядок коснется и получения вычетов по погашенным процентам по кредитам, израсходованным на покупку земли и постройку дома. Плательщики смогут взаимодействовать с ФНС через личный кабинет на сайте налоговой службы. Декларацию подавать не нужно.

Упрощенный порядок касается также получения социальных вычетов по НДФЛ на лечение и обучение, на взносы по договору добровольного страхования жизни. Без посещения ФНС, не выходя из дома, теперь можно также оформить вычет в личном кабинете по индивидуальному инвестиционному счету.

Малому бизнесу отменят проверки

С подачи правительства были приняты изменения в действующее законодательство, регламентирующие проверки малого бизнеса. В 2022 году не будут проводиться проверки субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр. Но имеются исключения из этой нормы.

Не смогут избежать плановых проверок те малые компании, у которых есть объекты вредного производства и высокого риска опасности. Или, если, например, не прошло трех лет с момента проверки, по итогам которой организацию наказали за грубое нарушение, приостановили деятельность или отозвали лицензию.

Пенсионный возраст поднимут

В этом году снова произойдет увеличение пенсионного возраста в рамках начавшейся в 2019 году реформы. Пенсию будут получать женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, родившиеся во втором полугодии 1960 года.

Для назначения пенсии по старости необходимо также иметь необходимый стаж работы и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента.

В 2022 году стаж должен быть не менее 13 лет, а коэффициент - 23,4. Если пенсионного коэффициента и стажа будет недостаточно, то придется еще поработать, пока необходимое количество не будет набрано.

Предпенсионеры смогут уйти на отдых на два года раньше, если они были уволены в связи с ликвидацией компании и не смогли трудоустроиться. Обязательное требование при этом - минимальный стаж. Это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Фермерам и владельцам ЛПХ дадут больше свободы

Фермеры смогут строить дома на сельхозугодиях. Но с условием, что жилое строение займет не более четверти отведенной земли и не будет превышать трех этажей.

Кроме того, фермерам разрешат продавать продукцию возле дома.

Овощи и фрукты не придется везти на ярмарку или продавать оптовикам. Нельзя разворачивать торговлю только прямо на пахотных землях. Благодаря этой новации покупатель получит возможность приобрести свежую сельхозпродукцию без торговых наценок.

Чиновников простимулируют премиями

В новом году меняется порядок премирования госслужащих. Премирование будет рассматриваться "не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей".

Изменение оплаты труда госслужащих запланировано в два этапа: с 1 января 2022 года - в отношении федеральных чиновников, а с 1 января 2023 года - в отношении территориальных.

Другие важные законы

Вступают в силу нормы, согласно которым маткапитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Государство в новом году обязуется вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.

Центробанк получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов и займов банками и микрофинансовыми организациями. Это поможет защитить россиян от попадания в "долговую ловушку".

С нового года по всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб - 112. Раньше функционирование такой системы действовало не во всех субъектах РФ. Звонки по этому номеру будут бесплатными. Обратиться за помощью можно будет, даже если на счету у звонящего нет денег.

С 2022 года вступает в силу запрет на функционирование без лицензий зоопарков, цирков, океанариумов, зоотеатров.

Также приняты меры для защиты прав людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не захочет предоставлять персональные данные для идентификации, ему не смогут отказать в предоставлении государственных и муниципальных услуг.