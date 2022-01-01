Два россиянина разделят миллиард рублей

"По итогам новогоднего <…> тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей: каждый выиграл по 500 млн руб. Также в первый день 2022 года 52 участника из самых разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.