Бывший замминистра раскрыл главную причину низкого размера пенсий в России

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов назвал основную причину низких пенсий в России. На самом деле, в правительстве не хватает денег на пенсию, так как в России невысокие зарплаты и минимальный уровень отчислений в Пенсионный фонд.

Фото: Русская Планета Русская Планета

«Для того, чтобы пенсии были высокими, нужно решить главную проблему — рост заработных плат», - сказал он. Слова приводит агентство URA.RU.

Сафонов посчитал, что при медианной зарплате в 35 тыс. рублей 40% от этой суммы на страховую пенсию составит 14 тыс. рублей.

С 1 января 2022 года пенсии россиян проиндексируют на 5,9% в соответствии с указом президента России Владимира Путина.