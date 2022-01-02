Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Бывший замминистра раскрыл главную причину низкого размера пенсий в России

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов назвал основную причину низких пенсий в России. На самом деле, в правительстве не хватает денег на пенсию, так как в России невысокие зарплаты и минимальный уровень отчислений в Пенсионный фонд.

Бывший замминистра раскрыл главную причину низкого размера пенсий в России
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

«Для того, чтобы пенсии были высокими, нужно решить главную проблему — рост заработных плат», - сказал он. Слова приводит агентство URA.RU.

Сафонов посчитал, что при медианной зарплате в 35 тыс. рублей 40% от этой суммы на страховую пенсию составит 14 тыс. рублей.

С 1 января 2022 года пенсии россиян проиндексируют на 5,9% в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

На коллегии Минобороны в декабре 2021 года глава государства пообещал увеличить пенсии военным. Другим пенсионерам заморозили накопительную часть пенсии - мораторий на ее формирование продлили до 2024 года.

Личный счет,Александр Сафонов,Владимир Путин,Министерство обороны,РИА Ura.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители