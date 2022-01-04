За год 1,5 миллиарда поездок в России оплачено картами

Специалисты дивизиона Эквайринг в структуре Сбербанка заметили, что за 2021 год жители страны оплатили 1,5 млрд поездок в транспорте безналичным способом. Цифра вдвое выше показателей за аналогичный период 2020 года.Сейчас в большинстве крупных городов России можно внести деньги за поездку в общественном транспорте картой. В 147 городах, в которых проживает от 100 тысяч человек, пассажиры покупают билеты при помощи пластика. Представители Сбера заявляют, что активно развивают переход на бесконтактную оплату проезда на всей территории страны.Оригинальность предложения, созданного банком вместе с партнерами, заключена в том, что гражданин может платить удобным способом: социальной или банковской картой, телефоном или смарт-часами.По словам генерального директора компании Расчетные решения Михаила Казакова, организация совместно со Сбером ведет работу по развитию систем для безналичной покупки билетов. Основными целями этой деятельности руководство видит улучшение качества жизни граждан и расширение доступности общественного транспорта. Другая задача, решаемая проектом, экономия бюджета. Проект поможет региональным властям в выстраивании систем управления и мониторинга. Разработчики используют экспертные знания для цифровизации отрасли пассажирских перевозок.Источник: пресс-служба Сбербанка.