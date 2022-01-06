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49 минут назад

Новый налог вводится для пенсионеров с 2022 года

Новый налог вводится с 2022 года для российских граждан, включая пенсионеров. Их не исключили из категории плательщиков, как намеревались первоначально, сообщает PRIMPRESS.

Новый налог вводится для пенсионеров с 2022 года
Фото: РамблерРамблер

Речь идет о налоге на доходы с банковских вкладов, который начинает действовать в наступившем, 2022 году.

Изначально пенсионеров планировали исключить из категории плательщиков, но депутаты Госдумы так и не приняли соответствующий законопроект.

Новый налог распространяется на рублевые и валютные вклады. Заплатить необходимо с дохода, который был получен в качестве процентов по вкладам.

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Ставка составит 13%, но платить надо, только если доходы превысили размер ключевой ставки по состоянию на начало года. Налогом облагается разница между ключевой ставкой и доходом по депозиту.

Ранее в Минфине предложили освободить семьи от налога на продажу жилья.

Личный счет,Госдума,Минфин,
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