«Рекордная индексация»: пенсионеров ожидают две важные прибавки к пенсии

В 2022 году российским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии. Эксперт Никита Кузнецов заявил, что пенсионные выплаты будут увеличены на 7,7%.

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Уже в апреле индексация коснется социальных пособий и пенсионных выплат, производящихся по государственному пенсионному обеспечению, пишут «Налоги и бухгалтерия».

Кузнецов отметил, что с 1 октября правительство планирует увеличить размер военных пенсий. Однако индексация таких выплат будет равна всего лишь 4%.