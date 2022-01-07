«Рекордная индексация»: пенсионеров ожидают две важные прибавки к пенсии

В 2022 году российским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии. Эксперт Никита Кузнецов заявил, что пенсионные выплаты будут увеличены на 7,7%.
Уже в апреле индексация коснется социальных пособий и пенсионных выплат, производящихся по государственному пенсионному обеспечению, пишут «Налоги и бухгалтерия».
Кузнецов отметил, что с 1 октября правительство планирует увеличить размер военных пенсий. Однако индексация таких выплат будет равна всего лишь 4%.
Также в ведомстве заявили о росте страховых пенсий у работающих пенсионеров. Но сроки и сумма, на которую увеличатся пособия, пока неизвестны.