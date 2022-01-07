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1 час назад

"Накопления обнулятся": девальвацию рубля признали неизбежной

Россиян предупредили о неизбежной девальвации рубля

"Накопления обнулятся": девальвацию рубля признали неизбежной
Фото: ТАССТАСС

Процесс девальвации рубля носит неизбежный характер. Очередной этап обнуления денег произойдет в ближайшее время. Об этом в беседе с PRIMPRESS заявил экономист Михаил Хазин.

По его словам, на подобный шаг пойдут Минфин и Центробанк РФ, чтобы стабилизировать уровень инфляции в стране — по итогам 2021 года он достиг рекордных значений за последние шесть лет. Также продолжает снижаться покупательская способность денежных накоплений россиян.

«Сильный рубль попросту невыгоден правительству, поэтому его курс будут специально занижать, поддерживая тем самым доллар и евро. Сам процесс девальвации сможет усилить деловую активность в России, поскольку большинство товаров на рынке являются импортными. Но для простых граждан это будет означать только одно: покупательная способность их денег будет снижаться, а накопления начнут постепенно "обнуляться"», — отметил Хазин.

Того же мнения в отношении скорой и неизбежной девальвации рубля придерживается экономист Юрий Пронько. Он считает, что на данный процесс повлияет продолжающаяся пандемия коронавируса и снижение стоимости нефти.

Личный счет,Юрий Пронько,Михаил Хазин,Центральный банк России,Минфин,
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