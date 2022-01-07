"Накопления обнулятся": девальвацию рубля признали неизбежной

«Сильный рубль попросту невыгоден правительству, поэтому его курс будут специально занижать, поддерживая тем самым доллар и евро. Сам процесс девальвации сможет усилить деловую активность в России, поскольку большинство товаров на рынке являются импортными. Но для простых граждан это будет означать только одно: покупательная способность их денег будет снижаться, а накопления начнут постепенно "обнуляться"», — отметил Хазин.