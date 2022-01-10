Часть россиян получила право на новые льготы

Самозанятые граждане в 2022 году смогут воспользоваться не только федеральными, но и региональными мерами поддержки. Так, например, в Алтайском крае они могут получить кредит по льготной ставке, а в Башкирии — субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью.

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«На территории региона для самозанятых граждан также действуют меры поддержки, реализуемые в рамках программы „Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае“. Самозанятые могут получить кредит до 500 тысяч рублей сроком до двух лет по процентной? ставке, не превышающей размер ключевой ставки Центрального банка РФ», — сообщают «Известия» со ссылкой на управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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Самозанятые могут получить займ под поручительство регионального Центра предоставления гарантий, который входит в НО «Алтайский фонд МСП». При этом срок кредита должен быть не менее одного года. Размер поручительства может составить до 50% от суммы привлекаемого кредита.

В Башкирии самозанятым предоставляют комплекс информационно-консультационных образовательных услуг на базе центра «Мой бизнес». Также они могут взять микрозаймы и получить в аренду объекты МСП, включенные в перечень государственного и муниципального имущества. Кроме того, плательщикам НПД предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью.

В Калининградской области самозанятые, чей доход за последние три месяца был ниже прожиточного минимума, могут заключить с регионом социальный контракт. На ведение личного подсобного хозяйства они получат 100 тысяч рублей, а на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности — 250 тысяч рублей. В следующем году планируется заключить 686 контрактов по обоим направлениям, сообщили в правительстве Калининградской области.

Министерство инвестиции и развития Московской области компенсирует предпринимателям до 50% затрат на продвижение товаров собственного производства, работу и оказание услуг на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито» и других крупных сервисах. Кроме того, власти региона могут покрыть до 90% расходов на аренду места в коворкинге.