Россиянам пообещали повысить зарплаты в 2022 году

Две трети российских компаний (67%) могут повысить зарплаты своим сотрудникам в 2022 году. Некоторые работодатели (19%) уже сделали это в конце 2021-го, сообщили в HeadHunter со ссылкой на опрос работодателей.

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По данным сервиса Superjob, повышать зарплаты планирует меньше трети предприятий из России. Хотя это и заметно больше, чем в 2020 году (21%).

«Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний, еще 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%», .— рассказала ТАСС директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

По словам специалиста, медиана планируемого повышения зарплаты составит 5% (половина сотрудников получат прибавку больше 5%, а половина — меньше).

«По факту пересмотр может быть и более значительным. Кроме того, заработные платы внутри одной компании растут непропорционально: кому-то оклад могут увеличить на 13%, кому-то — на 4%», — добавила собеседница агентства.

По данным Superjob, повышать зарплаты планируют 29% компаний.

«Это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 41% работодателей», — отметили в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что соискатели стали заметно реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда и оплаты.