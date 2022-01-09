В России начнут действовать новые правила получения пенсионных накоплений

С 30 января граждане РФ смогут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера, пишет «Российская газета».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что для электронного заявления понадобится либо простая, либо усиленная неквалифицированная электронная подпись правопреемника.

Ключ для подписи необходимо будет лично получить в МФЦ.

Извещение правопреемников может осуществляться через портал Госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Если личного кабинета у правопреемника нет, извещение направят через «Почту России».

Кроме того, в законе прописан порядок представления недостающих документов правопреемником и наследования причитающихся накоплений.