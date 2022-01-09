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58 минут назад

В России начнут действовать новые правила получения пенсионных накоплений

С 30 января граждане РФ смогут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера, пишет «Российская газета».

В России начнут действовать новые правила получения пенсионных накоплений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что для электронного заявления понадобится либо простая, либо усиленная неквалифицированная электронная подпись правопреемника.

Ключ для подписи необходимо будет лично получить в МФЦ.

Извещение правопреемников может осуществляться через портал Госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Если личного кабинета у правопреемника нет, извещение направят через «Почту России».

Кроме того, в законе прописан порядок представления недостающих документов правопреемником и наследования причитающихся накоплений.

Ранее СМИ сообщили, что благодаря индексации минимальный размер пенсий части россиян увеличился до 21 193 рублей».

Личный счет,Иван Соловьев,Почта России,"Российская газета",
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